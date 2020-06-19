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  • После жары дождь. Как резкая смена погоды влияет на здоровье и как улучшить самочувствие
19 июня 2020, пятница, 07:30 11
Lifestyle 2020-06-19T07:30:01+03:00
Українські Новини
После жары дождь. Как резкая смена погоды влияет на здоровье и как улучшить самочувствие

После жары дождь. Как резкая смена погоды влияет на здоровье и как улучшить самочувствие

Ирина Николенко
Погода, Дождь, как уберечь здоровье, Перепады температуры, Жара в Украине
Резкая смена погоды влияет на здоровье. Фото: pixabay
Резкая смена погоды влияет на здоровье. Фото: pixabay

В то время, как на протяжении последних дней в Украине резко меняется погода – на смену жары приходит дождь с грозами, украинцы начали жаловаться, что такие изменения негативно влияют на здоровье. Среди главных симптомов головная боль, усталость и сонливость, передают Українські Новини.

Врачи отмечают, что перепады температуры и атмосферного давления негативно влияют на организм человека. Даже в сильную жару здоровые люди могут чувствовать себя плохо. Резкие изменения погоды больше всего влияют на людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями и недугами опорно-двигательного аппарата.

Во время резкого изменения погоды, люди могут чувствовать сонливость, головную боль, ревматизм и даже плохое настроение.

Если люди страдают от хронической усталости или имеют постоянные стрессовые ситуации, то дожди еще больше могут ухудшать состояние.

Врачи отмечают, что высокая влажность воздуха существенно повышает вероятность обострений воспалительных процессов бронхо-легочной системы.

Как улучшить самочувствие

Чтобы улучшить свое самочувствие после перепада погоды, врачи советуют заранее к этому подготовиться. Рекомендуют отказаться от вредных привычек, от жирной пищи, фаст-фудов и от тяжелой физической нагрузки. Когда жара спадает советуют прогуляться на свежем воздухе. Также улучшить самочувствие может контрастный душ и отвары трав с успокаивающим действием (ромашка, мелисса, мята).

Если в сырую погоду ощущается боль в суставах, то медики советуют не употреблять обезболивающие, а обратиться к специалисту. Ведь эти симптомы указывают ухудшение хрящевой ткани.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями за несколько часов до изменения погоды могут чувствовать изменение артериального давления, одышку.

В таком случае медики рекомендуют контролировать давление с помощью тонометра и при изменении давления, принимать необходимые лекарства.

Также не стоит находиться на улице и выполнять физическую работу в период с 10 до 17 часов. Кроме того, следует ограничить употребление мяса и жиров, а больше употреблять овощи и фрукты.

Ранее Українські Новини сообщали, по данным Гидрометеорологического центра, 19 июня ожидаются местами грозы, град и шквальный ветер.

Также синоптики рассказали, какой буде погода на все лето, а в июне температура воздуха поднимется до +34 градусов.

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