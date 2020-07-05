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05 июля 2020, воскресенье, 21:47 504 Дополнено
Происшествия 2020-07-05T21:48:03+03:00
Українські Новини
Уснул с сигаретой. Полиция нашла мужчину, который устроил пожар дома в Новой Каховке

Уснул с сигаретой. Полиция нашла мужчину, который устроил пожар дома в Новой Каховке

Надежда Комендантова
Пожар, Пожар в многоэтажке, Пожар в Херсонской области

В то время, как в Херсонской области на выходных ударила жара до +42 градусов, в Новой Каховке загорелась крыша пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает издание Online Новая Каховка в воскресенье, 5 июля.

Жителей дома уже эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают спасатели.

В свою очередь издание ZPost пишет, что в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Херсонской области, на данный момент на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава.

"5 июля в 14:40 в службу "101" Новой Каховки поступила информация о пожаре на крыше 5-этажного дома по ул. Букина", - сказано в нем.

Люди из дома эвакуированы, пострадавшие не обнаружены.

Пожар локализован в 16:16.

Продолжается ликвидация огня.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.


(Новость дополнена подробностями о причинах возгорания)

Согласно сообщению Национальной полиции, на месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, злоупотребляющий спиртными напитками.

В воскресенье соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь.

Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру.

Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажного дома, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию.

Полицейские установили, что мужчина употреблял дома алкоголь, после чего решил покурить на диване и уснул, разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 270 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса.

На данный момент решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Напомним, что ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

Так, еще поздним вечером воскресенья, 2 февраля, спасатели Киева получили вызов о пожаре на территории рембазы в Дарницком районе на улице Оросительная в ангаре. 

Также в Киеве на Воздухофлотском проспекте вспыхнул пожар недалеко от аэропорта Киев имени Игоря Сикорского. 

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