Уснул с сигаретой. Полиция нашла мужчину, который устроил пожар дома в Новой Каховке

В то время, как в Херсонской области на выходных ударила жара до +42 градусов, в Новой Каховке загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает издание Online Новая Каховка в воскресенье, 5 июля. Жителей дома уже эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают спасатели. В свою очередь издание ZPost пишет, что в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Херсонской области, на данный момент на месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава. "5 июля в 14:40 в службу "101" Новой Каховки поступила информация о пожаре на крыше 5-этажного дома по ул. Букина", - сказано в нем. Люди из дома эвакуированы, пострадавшие не обнаружены. Пожар локализован в 16:16. Продолжается ликвидация огня. Причины возгорания на данный момент неизвестны.(Новость дополнена подробностями о причинах возгорания)Согласно сообщению Национальной полиции, на месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, злоупотребляющий спиртными напитками.В воскресенье соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь.Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру.Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажного дома, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию.Полицейские установили, что мужчина употреблял дома алкоголь, после чего решил покурить на диване и уснул, разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.На данный момент открыто уголовное производство по ст. 270 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса.На данный момент решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Напомним, что ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов. Так, еще поздним вечером воскресенья, 2 февраля, спасатели Киева получили вызов о пожаре на территории рембазы в Дарницком районе на улице Оросительная в ангаре. Также в Киеве на Воздухофлотском проспекте вспыхнул пожар недалеко от аэропорта Киев имени Игоря Сикорского.