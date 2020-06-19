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19 июня 2020, пятница, 21:46 336
Европа 2020-06-19T22:30:02+03:00
Українські Новини
Сербия первой в Европе проведет выборы после отмены карантина

Сербия первой в Европе проведет выборы после отмены карантина

Валерия Драгомирова
Сербия, Коронавирус, Выборы в Сербии
Сербия. Фото: pixabay
Сербия. Фото: pixabay

В воскресенье, 21 июня, Сербия проведет общенациональные выборы после трех месяцев карантина по всей Европе, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно опросам общественного мнения, консервативная правящая Сербская прогрессивная партия президента Александара Вучича наберет более 50% голосов.

Ожидается, что партнер Вучича по коалиции, Социалистическая партия станет второй на выборах с результатом около 10% голосов, в то время как оппозиционная правоцентристская партия во главе с мэром Белграда Александаром Сапичем окажется на третьем месте.

"Согласно опросу, проведенному во время карантина, доверие к государственным институтам возросла. Во времена кризиса люди собираются вокруг своих лидеров", - сказал Боян Клакар, исполнительный директор социологической компании CESID.

Во время карантина каждый пенсионер в Сербии получил доплату в 130 евро, а все остальные взрослые граждане - по 100 евро. Правительство также объявило о программе восстановления бизнеса на 5,1 млрд евро.

Сербия с населением 7,2 млн человек сегодня сообщила о 12 616 подтвержденных случаях COVID-19 и 258 летальных случаях.

Как сообщали Українські Новини, Сербия открыла свободный въезд в страну без тестирования на коронавирус. 


Ранее в Польше определились с датой и форматом проведения президентских выборов

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