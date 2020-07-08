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08 июля 2020, среда, 09:01 706
Происшествия 2020-07-08T09:30:01+03:00
Українські Новини
В Чехии произошло столкновение двух поездов, есть погибшие

В Чехии произошло столкновение двух поездов, есть погибшие

Елизавета Кесельман
Чехия, Польша, ДТП, Происшествия, столкновение поездов
Сошедший с рельс поезд Фото: (twitter.com/PolicieCZ)
Сошедший с рельс поезд Фото: (twitter.com/PolicieCZ)

После того, как в Польше столкнулись три автобуса, в Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, в ходе которого ранены около 30 человек. Об этом сообщило чешское издание CT24.

Как передает ведомство, пока спасатели обнаружили 2 погибших. Отмечается, что инцидент произошел между городами Пернинк и Нове-Гамры около 15:00 по местному времени (14:00 по Киеву). Один поезд направлялся в Карловые Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, второй ехал по той же линии в обратном направлении.

"Общее количество раненых пока не может быть определено, возможно, от 20 до 30 человек. Некоторые травмы очень серьезные", - сказал представитель спасателей Радек Хес.

Сообщается, что всех тяжело раненых отвозят в больницу вертолетами. В больнице Карловых Вар объявили о первой степени массовой травмированности. Такие меры вводятся в случае чрезвычайной ситуации, когда ожидается много пострадавших.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Польше подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане.

Кроме того, ранее в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП.

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