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08 липня 2020, середа, 08:23 7
Судова влада 2020-07-08T09:30:02+03:00
Українські Новини
Рада має прийняти окремий закон про статус російської та мов інших нацменшин, — депутат

Рада має прийняти окремий закон про статус російської та мов інших нацменшин, — депутат

Валерия Драгомирова
Українська мова, російська мова, Мовне питання, Мовний закон, Федір Веніславський
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

В той час, як 68,5% опитаних українців виступають за вільне використання російської мови в приватному житті, але збереження української єдиною державною, представник Президента в Конституційному Суді, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада має прийняти окремий закон, що врегулює статус російської та мов інших національних меншин.

Про це він заявив під час свого виступу в КС, де розглядалася конституційність закону про функціонування української мови як державної, передають Українські Новини.

"Верховна Рада як орган законодавчої влади має прийняти окремий закон, який буде регулювати правовий статус російської мови як однієї з мов національних меншин, та інших мов національних меншин", - сказав він.

Він заявив, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується правового регулювання застосування виключно української мови.

Він зазначає, що предметом правового регулювання закону не є статус інших мов.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд у вівторок розпочав розгляд конституційного подання 51 депутата Верховної Ради про конституційність закону про функціонування української мови як державної.

У квітні 2019 року Зеленський заявив, що він має намір ретельно проаналізувати закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав всіх українців.Тим часом 40% українців хочуть, щоб російськомовним дозволили навчатися російською мовою.

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