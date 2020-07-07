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07 июля 2020, вторник, 12:42 102
Судебная власть 2020-07-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
КС начал рассмотрение конституционности закона о языке

КС начал рассмотрение конституционности закона о языке

Анна Рудык
Верховная Рада, Конституционный суд, закон о языке, Закон об украинском языке
Конституционный Суд. Фото: sud.ua
Конституционный Суд. Фото: sud.ua

Конституционный Суд во вторник начал рассмотрение конституционного представления 51 депутата Верховной Рады о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Трансляция заседания проходит на сайте КС, передают Українськi Новини.

Заседание началось в 10:00.

Вопрос рассматривается в форме устного слушания.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый.

Авторы конституционного представления заявляют, что закон об украинском языке нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине.

Также, по мнению депутатов, закон создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан.

Кроме того, они заявляют, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.

Парламентарии просят КС признать этот закон неконституционным.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявил, что закон о языке нужно пересмотреть с учетом позиции всех граждан.

Также Разумков считает, что закон о языке нужно менять, но единой концепции по нему у "слуг народа" нет. 

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