КС начал рассмотрение конституционности закона о языке

Конституционный Суд во вторник начал рассмотрение конституционного представления 51 депутата Верховной Рады о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. Трансляция заседания проходит на сайте КС, передают Українськi Новини. Заседание началось в 10:00. Вопрос рассматривается в форме устного слушания. Судья-докладчик по делу Сергей Головатый. Авторы конституционного представления заявляют, что закон об украинском языке нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине. Также, по мнению депутатов, закон создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан. Кроме того, они заявляют, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов. Парламентарии просят КС признать этот закон неконституционным. Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявил, что закон о языке нужно пересмотреть с учетом позиции всех граждан. Также Разумков считает, что закон о языке нужно менять, но единой концепции по нему у "слуг народа" нет.