КС начал рассмотрение конституционности закона о языке

Конституционный Суд во вторник начал рассмотрение конституционного представления 51 депутата Верховной Рады о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Трансляция заседания проходит на сайте КС, передают Українськi Новини.

Заседание началось в 10:00.

Вопрос рассматривается в форме устного слушания.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый.

Авторы конституционного представления заявляют, что закон об украинском языке нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине.

Также, по мнению депутатов, закон создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан.

Кроме того, они заявляют, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.

Парламентарии просят КС признать этот закон неконституционным.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявил, что закон о языке нужно пересмотреть с учетом позиции всех граждан.

Также Разумков считает, что закон о языке нужно менять, но единой концепции по нему у "слуг народа" нет.