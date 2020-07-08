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08 июля 2020, среда, 05:30 33
Lifestyle 2020-07-08T05:30:02+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны трудности сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны трудности сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на среду
Гороскоп на 8 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 8 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как во вторник звезды сулили Овнам, Львам и Скорпионам приятные сюрпризы, в среду Раки, Стрельцы и Рыбы столкнутся с трудностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака 8 июля, расскажут Українські Новини.

Рак

У Раков будет не самый удачный день для проведения любых финансовых операций. Кроме того, вероятны мелкие потери, траты, о которых придется сожалеть. Звезды уверяют, что любые принимаемые решения относительно денег должны быть хорошо продуманы и выверены. Также возможны бытовые проблемы. Однако они быстро разрешатся. 

Стрелец

Первая половина дня у Стрельцов будет напряженным периодом. В это время в делах могут возникнуть трудности и будет казаться, что представители этого знака двигаются не в верном направлении. Звезды советуют постараться не упускать из виду важные детали и избегать ошибок в работе. Во второй половине дня ситуация изменится в лучшую сторону. Можно будет решать более важные и проблемные вопросы.

Рыбы

Рыбам в среду не следует форсировать события, риск в делах будет не оправдан. Любые поспешные действия могут стоить слишком дорого, можно больше потерять, чем приобрести. Звезды уверяют, что в этот день эффективного результата достичь не получится, лучше действовать неспешно, занимаясь текущими рутинными делами, работать на перспективу.

Как сообщали Українські Новини, 8 июня кратковременные осадки пройдут в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.

Также в этом месяце ожидается несколько магнитных бурь.

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