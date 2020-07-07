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07 июля 2020, вторник, 05:15 173
Lifestyle 2020-07-07T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут приятные сюрпризы сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут приятные сюрпризы сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 7 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 7 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник звезды сулили трудности Близнецам, Девам и Козерогам, во вторник Овнов, Львов и Скорпионов ждут приятные сюрпризы. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 7 июля, расскажут Українські Новини.

Овен

Вторник порадует Овнов приятными сюрпризами. В течение дня вероятны новости, которые неожиданно обрадуют, они будут связаны с определенными планами на ближайшее время. Во второй половине дня не исключены денежные поступления. Звезды советуют не тратить полученные деньги на мелочи, сбережения в скором времени пригодятся для более важных дел.

Лев

У Львов будет хороший день, который обещает приятные сюрпризы и успехи на работе. Можно добиться впечатляющих результатов в реализации намеченных планов. Звезды советуют в этот день не бояться заявлять о себе. Действовать следует настойчиво и целеустремленно. Желательно все начатое в это время довести до конца, не откладывая нерешенные вопросы в сторону.

Скорпион

У Скорпионов день будет наполнен интересными событиями. У них появится шанс проявить себя, заняться чем-то интересным, что увлечет. Во вторник можно рисковать, ведь определенный риск в делах будет оправдан. Представители этого знака смогут добиться даже лучших результатов, чем ожидали. Друзья в этот день порадуют хорошими новостями. Кроме того, на личном фронте события будут развиваться стремительно, Скорпионов будет ждать очень приятный сюрприз.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует, что на Юге, Востоке и в Центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9-10 июля.

Кроме того, в июле ожидается ряд астрономических явлений.

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