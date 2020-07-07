Резкое похолодание до +11, молнии и смерчи: погода в Украине будет опасной до конца недели

В Украину придет похолодание. Амосферный фронт уже во вторник, на Ивана Купала, принесет дожди снижение температуры, а в западных областях 8 июля температура снизится до +19 градусов днем и +11 ночью.

Как пишет SuperAgronom, с 7 июня почти на всей территории Украины следует ожидать существенных осадков, ливневых дождей и, гроз и шквалами. Особенно пострадают от непогоды западные области, местами количество осадков будет достигать 20 мм.

По данным мониторинга Метео Фарм, на востоке, а также в Сумской, Полтавской, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях без осадков. 8 июня кратковременные осадки пройдут в восточных, северных, южных и центральных областях. На востоке и севере чуть подощить 9 июня. Значительные осадки ожидаются на западе, и частично в центральных, северных областях 11 и 12 июня. Ветер будет преобладать северо-западного направления 2-6 м / с.

"Температура воздуха в начале недели будет высокие показатели, но со вторника начиная с западных областей ожидаем понижение температуры, и только с субботы температура поползет вверх. На западе прохладно, ночная температура достигнет лишь + 10 ... + 17 ° С, дневная будет колебаться от + 16 до + 29 ° с. На севере и в центре в ночное время + 10 ... + 21 ° с, днем ​​- + 19 ... + 33 ° с, в Днепровской и Полтавской областях - + 24 ... + 38 ° с. в южных и восточных областях ночная температура будет находиться в пределах + 13 ... + 25 ° С, дневная - + 21 ... + 40 ° С ", - свидетельствуют данные прогноза.

Как пишет в Facebook синоптик Виталий Постригань, во вторник в Украине будет опасная погода: столкнется жара и холод.

"Будет проходить холодный атмосферный фронт из Западной Европы, днем ​​воздух еще успеет розжариться до 30-32º. Столкновение двух контрастных обширных воздушных масс - холодной и теплой приведет к быстрому развитию мощных кучево-дождевых облаков и штормового фронта с комплексом опасных погодных явлений: грозы, дожди различной интенсивности, град, шквалы 15-20 м / с, возможны даже смерчи. Ситуация сложная и опасная", - предупредил синоптик.

Такая же ситуация, по словам Постриганя, сохранится и в ночь на середу.

По его словам, именно летом в атмосфере происходят взрывные процессы, связанные с интенсивной конвекцией, когда еще утром небо чистое, сияет солнце, а потом до полудня формируются облака и во второй половине дня начинаются интенсивные, залповые ливни, сопровождаемые градом и шквалами.

Как сообщает Укргидрометцентр, тепло вернется к выходным.

Погода в Киеве до конца недели. Укргидрометцентр

Во вторник, 7 июля во Львовской и Волынской областях днем вероятны минимальные показатели +19, а ночью +14. Грозовой циклон накроет западные, часть северных и центральных областей. В западных областях температура снизится до +18...+23 градусов, в центральных и северных будет колебаться от +26 до +34. В южных и восточных областях прогнозируют от +33 до +38. Ночью от +16 до +25.

В среду 8 июля прохлада распространится и на другие территории. На западе наконец-то будет сухо, температура будет колебаться от +21 до +23 градусов. В северных, большинстве центральных, восточных и южных областях ожидаются грозовые дожди. На севере термометры покажут от +22 до +27, в центре от +21 до +33, на востоке и юге от +25 до +36. Ночью от +11 до +25.

В четверг, 9 июля, дожди пройдут в восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. В западных областях воздух прогреется до +20...+24 градусов, в северных до +26. В центре термометры покажут от +21 до +29. В восточных и южных областях ожидается от +27 до +31. Ночью метами все еще +11.

В пятницу, 10 июля, будет солнечно и сухо на всей территории Украины. В большинстве областей температура будет колебаться от +25 до +29 градусов, на востоке и юге термометры покажут от +27 до +31 градуса. Ночью от +11 до +20 градусов.

А в субботу, 10 июля, правобережную Украину накроют грозовые дожди. Температура воздуха останется без изменений.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

Тем временем, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.