На Донбассе боевики ранили четырех воинов ВСУ

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 7 июля, 4 украинских военнослужащих ранены, в то время, как воины ВСУ за сутки ликвидировали восемь боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел обстрел вблизи Новотошковского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки, Водяного, Богдановки и Авдеевки. За текущие сутки в результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 6 июля, 1 военный был травмирован. Также 4 июля на Донбассе боевики ранили украинского военного.