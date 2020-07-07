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07 июля 2020, вторник, 19:31 18
Силовые структуры 2020-07-07T20:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили четырех воинов ВСУ

На Донбассе боевики ранили четырех воинов ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 7 июля, 4 украинских военнослужащих ранены, в то время, как воины ВСУ за сутки ликвидировали восемь боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел обстрел вблизи Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки, Водяного, Богдановки и Авдеевки.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 6 июля, 1 военный был травмирован.

Также 4 июля на Донбассе боевики ранили украинского военного.

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