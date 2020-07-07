ВНО по английскому языку: в тестировании приняли участие на 12,5 тысяч меньше, чем зарегистрировались

105 тыс. человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по английскому языку, что составляет 89,37% от общего числа зарегистрировавшихся, 30 участника не были допущены, а результаты тестов огласят до 29 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по английскому языку приняли 105 157 человек, что составляет 89,37% от общего количества зарегистрированных", – сказано в нем.

30 участников ВНО не было допущено к пунктам тестирования, 13 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 42 общественных наблюдателя.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии оценивания по английскому языку по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Как сообщали Українськi Новини, ВНО 2020 по украинскому языку и литературе состоялось 30 июня.

Результаты тестов будут размещены до 29 июля на информационных страницах участников тестирования.