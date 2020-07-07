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07 июля 2020, вторник, 08:30 246
Силовые структуры 2020-07-07T09:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики вновь применили запрещенное оружие, один военный ВСУ травмирован

На Донбассе боевики вновь применили запрещенное оружие, один военный ВСУ травмирован

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 6 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевое травмирование получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

Отмечается, что районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новгородского противник сначала применил против наших защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже - 120-ти мм минометы. По укреплениям украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", агрессор открывал огонь из 120-ти мм минометы, а у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование”, - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому. Не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 6 июля, военный травмировался из-за разрыва мины в зоне ООС.

Также 4 июля на Донбассе боевики ранили украинского военного.

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