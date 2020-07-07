На Донбассе боевики вновь применили запрещенное оружие, один военный ВСУ травмирован

Вчера, 6 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевое травмирование получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

Отмечается, что районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новгородского противник сначала применил против наших защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже - 120-ти мм минометы. По укреплениям украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", агрессор открывал огонь из 120-ти мм минометы, а у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование”, - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому. Не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 6 июля, военный травмировался из-за разрыва мины в зоне ООС.