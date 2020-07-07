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07 июля 2020, вторник, 15:21 1291
Силовые структуры 2020-07-07T16:42:43+03:00
Українські Новини
Воины ВСУ за сутки ликвидировали восемь боевиков

Воины ВСУ за сутки ликвидировали восемь боевиков

Елена Новикова
Боевики, Обстрелы, Удар по боевикам, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

За прошедшие сутки на Донбассе воины ВСУ ликвидировали 8 боевиков, еще один из них получил ранения, в то время, как боевики в понедельник, 7 июля, вновь применили запрещенное оружие. Также уничтожены один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

Так, сообщается, что по данным украинской разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен. Также украинские  воины уничтожили один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода с согласно меморандуму и комплексу мер по выполнению минских договоренностей.

Кроме того, в штабе ООС отмечают, что после существенных потерь боевиков в подразделениях оккупационных войск РФ наблюдается ухудшение морально-психологического состояния.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 6 июля, военный травмировался из-за разрыва мины в зоне ООС.

Также 4 июля на Донбассе боевики ранили украинского военного.

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