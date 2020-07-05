Работали минометчики и снайперы. На Донбассе боевики ранили украинского военного

После обострения в пятницу, огневая активность оккупантов на Донбассе снизилась, но все равно боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 4 июля, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг три раза обстрелял опорные пункты украинских защитников неподалеку Новотошковское, применив при этом артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также автоматические станковые гранатометы.

Также из минометов различных калибров, которые давно должны быть удалены от линии боевого соприкосновения, противник открывал огонь вблизи Орехово и Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались после обеда, в частности, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы вблизи Павлополь и Гнутово.

Также еще один факт вражеской агрессии зафиксирован у Пищевика, на этом участке фронта противник открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Кроме того, по данным украинской разведки 4 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 20 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 3 июля, один украинский военнослужащий получил ранение.

До этого боевики в Авдеевке Донецкой области обстреляли частный сектор.