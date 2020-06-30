Боевики блокируют пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое"

Пропуск на линии разграничения осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская", боевики блокируют пункты "Марьинка" и "Новотроицкое".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - сказано в нем.

Отмечается, что, согласно требованиям приказа командующего Объединенных сил, контрольно-пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются ежедневно на выезд на временно оккупированную территорию с 7:00 до 18:00, на въезд на контролируемую территорию - с 7:00 до 20:00, а в КПВВ "Марьинка" - ежедневно с 11:00 до 14:00.

Однако эти дорожные коридоры пока заблокированы незаконными вооруженными формированиями.

Вчера, 29 июня, КПВВ "Станица Луганская" пересекли более 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не осуществляются.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июня возобновила ​​работу КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области.

Также пункты пропуска на границе с Крымом открыли с 15 июня.