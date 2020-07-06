Военный травмировался из-за разрыва мины в зоне ООС

Украинский военнослужащий получил боевое травмирование вследствие разрыва мины в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что сегодня, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, применив при этом вооружение, запрещенное "минскими договоренностями".

"Так, по позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирования один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оперативно предоставлена ​​надлежащая помощь врачей.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 5 июля, потерь не было.

4 июля на Донбассе боевики ранили украинского военного.