Финансисты спрогнозировали курс гривны на лето

В то время как резервы НБУ выросли более чем на 3 млрд долларов,

Финансисты прогнозируют курс гривны около 27 UAH/USD на текущей неделе и постепенную девальвацию осенью.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"Несмотря на попытки спекулянтов раскачать курс выше отметки 27,20 UAH/USD, курс в понедельник опустился ниже отметки 27,00 UAH/USD до уровня 26,96/26,98 UAH/USD. Рынок "переварил" информацию об отставке главы НБУ и сработали исключительно рыночные механизмы. Предложение валюты превышает спрос, регулятор в пятницу и в понедельник не вмешивался в ход торгов и рынок сбалансировался ниже отметки 27,00 UAH/USD", - прокомментировал Ярослав Кабин, директор Департамента Казначейства Идея Банка.

По его словам, пока наблюдается низкая деловая активность среди импортёров, которые пока не могут выйти на докарантинные объёмы покупки валюты.

Кроме этого, нерезиденты замедлили выход из украинского госдолга, чем тоже не создают дополнительную нагрузку на покупку валюты.

"В ближайшую неделю мы не видим предпосылок для роста курса и ожидаем котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD", - отметил банкир.

По данным аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко курс заметно девальвировал после сообщения об отставке главы НБУ Якова Смолия.

"Отставка была внезапной, к тому же она сопровождалась комментариями Смолия об усилении политического давления на НБУ. Другим фактором, повлиявшим на рынок, стал «отзыв» выпуска Евробондов, которые были размещены Минфином в день, когда было сообщено об отставке Смолия. С этого понедельника действительно наблюдается некоторая коррекция рынка, что часто происходит после резкого скачка курса. Однако негативная информационная составляющая, связанная с усилением риска утраты независимости НБУ, сохраняется. Поэтому сложно ожидать, возвращение спроса и предложения на рынке в то состояние, которое имело место в июне", - отметила аналитик.

Ахтырко ожидает, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет во многом зависеть от ситуации вокруг НБУ.

Если новые назначения и действия НБУ будут свидетельствовать о том, что центральный банк стремительно теряет свой независимый статус, то негативный фон будет только усиливаться.

Также это будет означать, что Украина параллельно будет терять поддержку международных финансовых партнеров, а новые заимствования на международных рынках будут все затруднительнее.

"В такой ситуации участники рынка будут склонны отложить продажу валюты «до лучших времен». Со временем к негативному информационному фону может добавиться и фундаментальное давление на курс, поскольку без новых заимствований усилится отток валюты по финансовому счету платежного баланса", - подытожила она.

Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU сообщил, что курс гривны начал заметно девальвировать после новости об отставке главы НБУ.

Однако уже на следующий день рынок успокоился, и сейчас наблюдается небольшое укрепление гривны.

"Связано это с тем, что фундаментальные факторы, прежде всего профицит текущего счёта платёжного баланса, продолжают оказывать позитивное влияние на курс гривны. А отставка Я.Смолия имела краткосрочное влияние на курс, потому что оставшееся руководство НБУ продолжило выполнять свои функции и реализовывать политики НБУ. В дальнейшем перспективы курса будут сильно зависеть от того, как поменяются политики НБУ из-за смены руководства", - отметил Николайчук.

На этой неделе, по его словам, не ожидаются серьезные движения по курсу, он продолжит колебаться около уровня 27 UAH/USD, может чуть выше.

"Ближе к осени мы прогнозируем постепенное ослабление гривны. Во-первых, из-за ухудшения торгового баланса в связи с восстановлением спроса на импорт и постепенным ростом цен на энергоносители. Во-вторых, из-за смягчения монетарной политики НБУ и роста бюджетного дефицита К концу года мы в своем июньском прогнозе закладывали курс 28-29 UAH/USD. Во многом реализация этого прогноза зависит от будущих политик НБУ в связи со сменой руководства", - отметил финансист.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Тем временем аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.