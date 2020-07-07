Из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилого дома в Киеве

Вскоре после взрыва в киевской многоэтажке во вторник, 7 июля, в Днепровском районе Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей 9-этажного жилого дома.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в 10:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы", - говорится в нем.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.

Спасатели сразу приступили к эвакуации людей. Во время эвакуации обнаружено владельца квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек.

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