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07 июля 2020, вторник, 15:10 1275
Силовые структуры 2020-07-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилого дома в Киеве

Из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилого дома в Киеве

Елена Новикова
Пожар, Утечка газа, ГСЧС, Пожар в Киеве
Из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилого дома. Фото: ГСЧС
Из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилого дома. Фото: ГСЧС

Вскоре после взрыва в киевской многоэтажке во вторник, 7 июля, в Днепровском районе Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей 9-этажного жилого дома.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в 10:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы", - говорится в нем.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.

Спасатели сразу приступили к эвакуации людей. Во время эвакуации обнаружено владельца квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Новой Каховке горела крыша пятиэтажного жилого дома. Полиция нашла мужчину, который устроил пожар в доме.

Ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

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