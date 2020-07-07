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07 июля 2020, вторник, 13:30 19
Силовые структуры 2020-07-07T13:30:56+03:00
Українські Новини
На границе с Беларусью два пункта пропуска возобновили работу

На границе с Беларусью два пункта пропуска возобновили работу

Анна Рудык
Беларусь, Пункты пропуска, пункт пропуска, Граница с Беларусью
Пункт пропуска. Фото: пресс-служба ГПС
Пункт пропуска. Фото: пресс-служба ГПС

После того, как на украинско-польской границе заработал пункт пропуска "Грушев - Будомеж", на границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Еще в девяти пунктах пропуска на украинско-российских и украинско-белорусских участках восстановлена ​​возможность пешего пересечения границы. В частности, с 00:00 часов 7 июля 2020 года на границе с Беларусью возобновлена ​​работа пунктов пропуска "Дольск" в Любешовском районе Волынской области и "Вильча" в Полесском районе Киевской области", - сказано в нем.

В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

"Вильча" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси, а "Дольск" - международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

Соответствующие изменения были введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров от 17 июня № 819-р.

После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена ​​работа указанный пунктов пропуска.

Также, согласно указанному решению правительства, с 00:00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область, Меловский район), "Гоптовка" (Харьковская область, Дергачевский район) "Бачевск" (Сумская область, Глуховский район), "Юнаковка" (Сумская область, Сумской район).

Также возобновлена работа пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, Городнянский район), и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область, Репкинский район), "Выступовичи" (Житомирская область, Овручский район ), "Доманово" (Волынская область, Ратновский район), "Славутич" (Черниговская область, Черниговский район).

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь разрешила въезд украинцам в 5 пунктах пропуска. 

Также Венгрия начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев с 15 июня.

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