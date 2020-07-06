На украинско-польской границе заработал пункт пропуска "Грушев - Будомеж"

Пункт пропуска "Грушев - Будомеж" на украинско-польской границе возобновил работу в понедельник, 6 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"На границе с Польшей возобновлена ​​работа пункта пропуска "Грушев - Будомеж". Пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен сегодня в 1:00 ночи. На 8:00 границу здесь пересекли всего семьдесят четыре человека", - сказано в нем.

Отмечается, что Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска, сразу же, как это стало возможным с польской стороны.

Напоминается, что правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.

Например, на границе с Польшей на сегодня пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска "Смильница", "Угринов", "Устилуг".

Указано, что функционирующие на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока.

По состоянию на 6 утра очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет.

Как сообщали Українськi Новини, Польша приняла решение о возобновлении 14-дневного карантина для прибывших из Украины с 3 июля.



Ранее Польша возобновила международное железнодорожное сообщение.