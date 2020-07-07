В ВСУ начало расти количество новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 168 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, в то время, как заболеваемость коронавирусом в Украине начала расти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "По состоянию на 10:00 7 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 383 человека, летальных случаев - 5", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 611 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 305 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащие (Киевская область - 5 человек и Ривненская - 1) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Как сообщали Українськi Новини, 5 июля в Вооруженных силах не было зарегистрировано новых случаев заболевания.Кроме того, Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина. Тем временем в Киеве количество новых случаев коронавируса начало расти.