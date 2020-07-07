В ВСУ начало расти количество новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 168 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, в то время, как заболеваемость коронавирусом в Украине начала расти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 7 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 383 человека, летальных случаев - 5", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 611 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 305 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащие (Киевская область - 5 человек и Ривненская - 1) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля в Вооруженных силах не было зарегистрировано новых случаев заболевания.



Кроме того, Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина.



Тем временем в Киеве количество новых случаев коронавируса начало расти.