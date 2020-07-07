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07 июля 2020, вторник, 13:16 56
Силовые структуры 2020-07-07T14:00:01+03:00
Українські Новини
В ВСУ начало расти количество новых случаев коронавируса

В ВСУ начало расти количество новых случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
ВСУ, Коронавирус в ВСУ, Коронавирус в армии
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 168 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, в то время, как заболеваемость коронавирусом в Украине начала расти

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 7 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 383 человека, летальных случаев - 5", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 611 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 305 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащие (Киевская область - 5 человек и Ривненская - 1) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля в Вооруженных силах не было зарегистрировано новых случаев заболевания.


Кроме того, Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина

Тем временем в Киеве количество новых случаев коронавируса начало расти. 

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