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07 июля 2020, вторник, 13:00 30
Общество 2020-07-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Студенты при посадке в поезд могут предъявлять цифровой студбилет в приложении "Дія"

Студенты при посадке в поезд могут предъявлять цифровой студбилет в приложении "Дія"

Елена Новикова
Студенты, Пассажирский поезд, Укрзализныця, Пассажирские перевозки, Студенческий билет, Студбилет
"Укрзализныця" принимает цифровой студбилет при посадке. Фото: uz.gov.ua

В то время, как "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 6 региональных поездов, студенты при посадке в поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ с мобильного приложения "Дія". Цифровой студенческий билет также позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.


Так, сообщается, что цифровой студенческий билет имеет такие же преимущества, как и пластиковый: идентифицирует личность, подтверждаюет статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в:

  • общих и плацкартных вагонах;
  • вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;
  • всех вагонах региональных поездов;
  • поездах пригородного сообщения.

Уточняется, что при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

Приложение "Дія" доступно на сайте.

Как сообщали Українські Новини, пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

Ранее "Укрзализныця" планировала возобновить поезда во Львов из Киева и Одессы.

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