Студенты при посадке в поезд могут предъявлять цифровой студбилет в приложении "Дія"

В то время, как "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 6 региональных поездов, студенты при посадке в поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ с мобильного приложения "Дія". Цифровой студенческий билет также позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.



Так, сообщается, что цифровой студенческий билет имеет такие же преимущества, как и пластиковый: идентифицирует личность, подтверждаюет статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в:

общих и плацкартных вагонах;

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;

всех вагонах региональных поездов;

поездах пригородного сообщения.

Уточняется, что при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

Приложение "Дія" доступно на сайте.

Как сообщали Українські Новини, пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

Ранее "Укрзализныця" планировала возобновить поезда во Львов из Киева и Одессы.