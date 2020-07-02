"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений

После того, как "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 поездов дальнего следования, билеты также можно купить на 6 региональных поездов. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. С текущей недели будет восстановлено курсирование поездов из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич. Поезда начнут следование 3 июля и будут курсировать в предвыходные и выходные дни. "Укрзализныця" назначила рейсы таких региональных поездов: №867\/868 "Киев – Жмеринка – Киев"; №884\/883 "Фастов – Зерновое – Киев-Волынский"; №896\/895 "Киев-Волынский – Конотоп" и "Шостка – Киев-Волынский"; №888\/887 "Киев-Волынский – Ворожба – Фастов"; №880-879\/882-881 "Киев-Волынский – Славутич – Фастов"; № 866\/865-864\/863 "Киев-Волынский – Неданчичи – Киев-Волынский". Курсирование 6 региональных поездов продолжается. Инфографика: "Укрзализныця" Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области. Ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.