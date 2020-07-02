"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений

После того, как "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 поездов дальнего следования, билеты также можно купить на 6 региональных поездов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С текущей недели будет восстановлено курсирование поездов из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич.

Поезда начнут следование 3 июля и будут курсировать в предвыходные и выходные дни.

"Укрзализныця" назначила рейсы таких региональных поездов:

№867/868 "Киев – Жмеринка – Киев";

№884/883 "Фастов – Зерновое – Киев-Волынский";

№896/895 "Киев-Волынский – Конотоп" и "Шостка – Киев-Волынский";

№888/887 "Киев-Волынский – Ворожба – Фастов";

№880-879/882-881 "Киев-Волынский – Славутич – Фастов";

№ 866/865-864/863 "Киев-Волынский – Неданчичи – Киев-Волынский".

Курсирование 6 региональных поездов продолжается. Инфографика: "Укрзализныця"

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области.

Ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.