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02 июля 2020, четверг, 18:04 1256 Инфографика
Транспорт 2020-07-02T18:25:17+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений

Елена Новикова
Пассажирский поезд, Укразализныця, Пассажирские перевозки, Пригородный поезд
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця

После того, как "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 поездов дальнего следования, билеты также можно купить на 6 региональных поездов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С текущей недели будет восстановлено курсирование поездов из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич.

Поезда начнут следование 3 июля и будут курсировать в предвыходные и выходные дни.

"Укрзализныця" назначила рейсы таких региональных поездов:

  • №867/868 "Киев – Жмеринка – Киев";
  • №884/883 "Фастов – Зерновое – Киев-Волынский";
  • №896/895 "Киев-Волынский – Конотоп" и "Шостка – Киев-Волынский";
  • №888/887 "Киев-Волынский – Ворожба – Фастов";
  • №880-879/882-881 "Киев-Волынский – Славутич – Фастов";
  • № 866/865-864/863 "Киев-Волынский – Неданчичи – Киев-Волынский".

Курсирование 6 региональных поездов продолжается. Инфографика: Курсирование 6 региональных поездов продолжается. Инфографика: "Укрзализныця"

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области. 

Ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.

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