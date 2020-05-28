Разумков считает, что закон о языке нужно менять, но единой концепции по нему у "слуг народа" нет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" есть позиции, которые нужно менять. Об этом он заявил в интервью Главкому.

Так, Разумков отметил, что в законе есть позиции, которые будут восприниматься негативно.

"Думаю, да (закон о языке нужно менять, - ред.). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать - объединит это украинское общество или нет", - отметил Разумков.

Он уточнил, что соответствующие законопроекты зарегистрированы в парламенте, но не включены в повестку дня пленарных заседаний в ближайшие недели.

В то же время на вопрос, есть ли у "Слуги народа" обобщенная основная концепция по "языковому" закону, спикер сказал, что фракция в этом случае "достаточно разнообразна".

"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", - уточнил председатель ВР.

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