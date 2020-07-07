В 5 областях Украины не зафиксировали ни одного случая коронавируса за сутки

Несмотря на то, что после двухдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти, в 5 областях Украины за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не обнаружено в Полтавской области. Всего подтвердили 324 случая заболевания коронавирусом, выздоровело – 274 человека, летальных случаев – 13.

Динамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.ua

Кроме того, коронавирусную инфекцию также не обнаружили в Луганской области. Согласно данным, всего зафиксировано 84 случая заболевания, выздоровели – 64 человека, летальных случаев – 0.

Динамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.ua

Также суточного прироста не обнаружили в Днепропетровской области. Всего подтверждено 1115 случаев, выздоровели – 977 человек, летальных случаев – 23.

Новых случаев заболевания коронавирусом не обнаружили также в Херсонкой и Запорожской областях.

Так, в Херсонской области всего зафиксировано 196 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело – 182 человека, летальных случаев – 3.

В Запорожской области подтверждено 597 случаев, выздоровело 444 человека, летальных – 17 случаев заболевания.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Львовская область ослабляет карантин.

Тем временем, украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень.