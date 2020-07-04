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04 июля 2020, суббота, 22:42 37
Общество 2020-07-04T23:30:02+03:00
Українські Новини
В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников

В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников

Валерия Драгомирова
Минобразования, ВНО, Заочное обучение, Заочники
ВНО. Фото: Pixabay
ВНО. Фото: Pixabay

И.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что для поступающих на заочные отделения вузов следует отменить ВНО, результаты по которому огласят до 29 июля

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Я всегда говорю так: вот есть определенное мнение, дискуссия, давайте подумаем об этой ситуации. Относительно ВНО по заочному обучению. Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему надо формально подтвердить свои знания, получить урегулированную государством корочку. Этот человек закончил учебное заведение лет 20 назад, и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. На дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения. Единственный аргумент против: мы выдаем один диплом. Это можно исправить. В Советском Союзе всегда показывали, что человек закончил заочную форму, и ничего такого. Ну, какая разница?" - сказал Шкарлет.


В то же время, Шкарлет в случае с абитуриентами дневных отделений считает ВНО единственным на сегодня инструментом, который "уравнял в возможностях богатого и бедного ребенка, сельского и городского". 

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября

Кроме того, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

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