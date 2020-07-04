В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников

И.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что для поступающих на заочные отделения вузов следует отменить ВНО, результаты по которому огласят до 29 июля.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Я всегда говорю так: вот есть определенное мнение, дискуссия, давайте подумаем об этой ситуации. Относительно ВНО по заочному обучению. Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему надо формально подтвердить свои знания, получить урегулированную государством корочку. Этот человек закончил учебное заведение лет 20 назад, и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. На дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения. Единственный аргумент против: мы выдаем один диплом. Это можно исправить. В Советском Союзе всегда показывали, что человек закончил заочную форму, и ничего такого. Ну, какая разница?" - сказал Шкарлет.



В то же время, Шкарлет в случае с абитуриентами дневных отделений считает ВНО единственным на сегодня инструментом, который "уравнял в возможностях богатого и бедного ребенка, сельского и городского".



Как сообщали Українські Новини, в Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября.



Кроме того, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.