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16 июня 2020, вторник, 09:30 2911
Общество 2020-06-16T11:15:03+03:00
Українські Новини
В Украине на смартфоны, планшеты и телевизоры хотят ввести налог. Что это значит

В Украине на смартфоны, планшеты и телевизоры хотят ввести налог. Что это значит

Валерия Драгомирова
Минэкономики, Авторские права, Налог, смартфоны, Телевизоры, Планшеты
Телевизор. Фото: pixabay
Телевизор. Фото: pixabay

Ноутбуки, смартфоны, срок поставки которых не изменился из-за коронавируса, планшеты, жесткие диски, телевизоры, принтеры и офисная бумага могут подорожать на 5% из-за того, что Минэкономики разрешило двум частным организациям собирать с импортеров по всей стране вознаграждение за авторский контент с техники.

Об этом пишет "Экономическая правда". 

Сбор основан на гипотетической идее, что каждый владелец смартфона или телевизора загружает контент бесплатно, из-за чего страдают его авторы. 

Следовательно, импортерам придется добавлять к стоимости техники сбор за частное копирование и выплачивать эти средства организации коллективного управления (ОКУ), которая будет выплачивать авторам вознаграждение.

Обсуждения относительно размера сбора начались еще в апреле, однако из-за кардинальных противоречий решения до сих пор нет.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) представляет импортеров, а ОКУ представляет "Украинский музыкальный альянс" (УМА) и "Всеукраинское агентство авторских прав" (ВААП).

ЕБА считает, что подобный сбор — пережиток прошлого. ОКУ настаивает, что такие нормы существуют в большинстве стран мира.

Ранее Українські Новини писали, какие товары интересовали украинцев на карантине

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