В Украине на смартфоны, планшеты и телевизоры хотят ввести налог. Что это значит

Ноутбуки, смартфоны, срок поставки которых не изменился из-за коронавируса, планшеты, жесткие диски, телевизоры, принтеры и офисная бумага могут подорожать на 5% из-за того, что Минэкономики разрешило двум частным организациям собирать с импортеров по всей стране вознаграждение за авторский контент с техники.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Сбор основан на гипотетической идее, что каждый владелец смартфона или телевизора загружает контент бесплатно, из-за чего страдают его авторы.

Следовательно, импортерам придется добавлять к стоимости техники сбор за частное копирование и выплачивать эти средства организации коллективного управления (ОКУ), которая будет выплачивать авторам вознаграждение.



Обсуждения относительно размера сбора начались еще в апреле, однако из-за кардинальных противоречий решения до сих пор нет.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) представляет импортеров, а ОКУ представляет "Украинский музыкальный альянс" (УМА) и "Всеукраинское агентство авторских прав" (ВААП).

ЕБА считает, что подобный сбор — пережиток прошлого. ОКУ настаивает, что такие нормы существуют в большинстве стран мира.



Ранее Українські Новини писали, какие товары интересовали украинцев на карантине.