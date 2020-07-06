Под Николаевом рыбаков на надувной лодке унесло в море на полтора километра

Пока в западных областях предупреждают о грозах и сильном ветре, в Николаевской области в районе Лагерной косы из-за внезапно ухудшившейся погоды унесло в Черное море лодку с рыбаками.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

О том, что люди на надувном судне оказались вдали от берега, сообщил один из отдыхающих.

"Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 "Спасатель-2012" добрались к резиновой лодке "БАРК-260", которая находилась на ориентировочном расстоянии 1500 м от берега. Двух граждан спасатели пересадили в свое плавсредство и прикрепив их лодка, добрались до береговой линии", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

В Киеве на реке Днепр вблизи Южного моста моторная лодка столкнулся с парусной яхтой и скрылась с места происшествия.