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06 июля 2020, понедельник, 19:39 1180
Происшествия 2020-07-06T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве произошла "водная" авария: черная моторная лодка протаранила яхту и скрылась

В Киеве произошла "водная" авария: черная моторная лодка протаранила яхту и скрылась

Надежда Комендантова
Яхта, Нацполиция, авария на воде, моторная лодка
Авария на Днепре. Фото: Информатор
Авария на Днепре. Фото: Информатор

Полицейские речной полиции Киева просят помочь установить обстоятельства водно-транспортного происшествия. Инцидент произошел возле Южного моста. В результате аварии никто не пострадал.

Как пишет Информатор, 5 июля, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на реке Днепр вблизи Южного моста моторная лодка столкнулся с парусной яхтой и скрылась с места происшествия. 

Заявитель, находившийся на борту яхты, сообщил, что в 19:40 моторная лодка "ФИНВАЛЛ-555" черного цвета совершила наезд на яхту неподалеку от раздельного буя и скрылась с места происшествия. Под сопровождением правоохранителей яхту отбуксирован к берегу.

Поэтому полицейские обращаются к гражданам, если кто обладает какой-либо информацию о данной события, сообщить по спецлинии 102 или по телефону 068-833-72-83. Сведения о событии внесены в Единый учета заявлений и сообщений отдела полиции в речном порту "Киев" и проводится проверка по результатам которой будет дана правовая квалификация.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября 2 человека были госпитализированы из-за столкновения круизного лайнера и грузового корабля на реке Дунай в Одесской области.

Также в Одесской области на воде произошла смертельная авария.

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