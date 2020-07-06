В Киеве произошла "водная" авария: черная моторная лодка протаранила яхту и скрылась

Полицейские речной полиции Киева просят помочь установить обстоятельства водно-транспортного происшествия. Инцидент произошел возле Южного моста. В результате аварии никто не пострадал.

Как пишет Информатор, 5 июля, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на реке Днепр вблизи Южного моста моторная лодка столкнулся с парусной яхтой и скрылась с места происшествия.

Заявитель, находившийся на борту яхты, сообщил, что в 19:40 моторная лодка "ФИНВАЛЛ-555" черного цвета совершила наезд на яхту неподалеку от раздельного буя и скрылась с места происшествия. Под сопровождением правоохранителей яхту отбуксирован к берегу.

Поэтому полицейские обращаются к гражданам, если кто обладает какой-либо информацию о данной события, сообщить по спецлинии 102 или по телефону 068-833-72-83. Сведения о событии внесены в Единый учета заявлений и сообщений отдела полиции в речном порту "Киев" и проводится проверка по результатам которой будет дана правовая квалификация.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября 2 человека были госпитализированы из-за столкновения круизного лайнера и грузового корабля на реке Дунай в Одесской области.

Также в Одесской области на воде произошла смертельная авария.