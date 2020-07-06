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06 липня 2020, понеділок, 21:47 7
Суспільство 2020-07-06T23:30:02+03:00
Українські Новини
Під Миколаєвом рибалок на надувному човні віднесло в море на півтора кілометра

Під Миколаєвом рибалок на надувному човні віднесло в море на півтора кілометра

Кира Молчанова
Море, погіршення погоди, Чорне море, Рибалки, Човен, ДНСН
Човен понесло в море. Фото: прес-служба ДСНС
Човен понесло в море. Фото: прес-служба ДСНС

У Миколаївській області в районі Лагерної коси через раптове погіршення погоди віднесло у Чорне море човен з рибалками, поки в західних областях попереджають про грози та сильний вітер.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про те, що люди на надувному судні опинилися далеко від берега, повідомив один з відпочивальників.

"Співробітники ДСНС на рятувальному катері UMS-600 "Рятівник-2012" добралися до гумового човна "БАРК-260", який перебував на орієнтовній відстані 1500 м від берега. Двох громадян рятувальники пересадили у свій плавзасіб і прикріпивши їх човен, дісталися до берегової лінії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів.

У Києві на річці Дніпро поблизу Південного мосту моторний човен зіткнувся з парусною яхтою і зник з місця події.

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