В Хмельницком заблокировали канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы

В Хмельницком киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили и пресекли деятельность канала утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы (ГФС), в то время, как ранее СБУ нашла российский след у фейков о коронавирусе. По предварительным данным бывший сотрудник Главного управления фискальной службы после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом с автоматизированных информационных баз ГФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители задержали организатора преступной схемы "на горячем" в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче несанкционированно полученной информации очередном заказчику. Проверяется версия об использовании указанного канала получения информации и представителями так называемой Л/ДНР.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника и в его приспешников правоохранители изъяли компьютерную технику и флэш-накопители, содержащие информацию с ограниченным доступом.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас организатору нелегальной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности его сообщников из Государственной фискальной и налоговой служб.

Как сообщали Українські Новини, в СБУ ранее заявили, что во время карантина участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине.

Кроме того, в Киберполиции установили мошенников, продающих в Интернете поддельные антисептики и тесты на коронавирус.