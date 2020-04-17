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17 апреля 2020, пятница, 16:23 55
Силовые структуры 2020-04-17T16:24:57+03:00
Українські Новини
В Киберполиции установили мошенников, продающих в Интернете поддельные антисептики и тесты на коронавирус

В Киберполиции установили мошенников, продающих в Интернете поддельные антисептики и тесты на коронавирус

Валерия Драгомирова
Интернет, Пандемия, мошенники, киберполиция, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Киберполиция установила 236 лиц, размещавших в Интернете ложную информацию о коронавирусной инфекции с начала карантина, о котором объявили 11 марта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Установлено 236 человек, которые в сети размещали ложную или провокационную информацию и изъято из нелегального оборота 1 049 несертифицированных тестов на определение COVID-19, 2 760 литров поддельных антисептических средств, почти 35 тыс. медицинских масок и респираторов", - говорится в нем.

В частности, выявлено 179 Интернет-ссылок, по которым мошенники обманывали граждан, продавая несуществующий товар, во время пандемии.

Указано, что сейчас их противоправная деятельность заблокирована.

Во Львовской области киберполиция разоблачила сотрудников предприятия, реализовывала дезинфицирующие средства сомнительного происхождения, без утвержденных законодательством Украины документов.

Правоохранители провели обыск в складских помещениях компании, где фигуранты изготовляли антисептики.

По результатам изъято бутылки с жидкостью разного объема. Согласно сообщению, в общем количестве это почти 600 литров.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Также сотрудники киберполиции в Киевской области совместно с Генеральной прокуратурой установили жителя столицы, который разместил объявление о продаже антисептика в мессенджере.

На нарушителя составлен административный протокол по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) кодекса об административных правонарушениях.

У правонарушителя изъяли антисептик без соответствующих разрешительных документов на общую сумму 56 тыс. гривен.

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