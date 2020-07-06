Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения. Один военный травмирован

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 6 июля, 1 украинский военнослужащий травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В подавляющем большинстве случаев противник задействовал запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел обстрелы вблизи Зайцево и Пивденного, а также Хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись вблизи Верхнеторецкого.

За текущие сутки в результате обстрелов боевиков 1 военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник, 6 июля, военный травмировался из-за разрыва мины в зоне ООС.