Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї. Один військовий травмований

У понеділок, 6 липня, бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 1 український військовослужбовець травмований. Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини. "6 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У переважній більшості випадків супротивник використовував заборонену мінськими домовленостями озброєння", - сказано в ньому. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів обстріл поблизу Зайцева і Південного, а також Хутора Вільний. У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріл велися поблизу Верхньоторецького. За поточну добу в результаті обстрілу бойовиків 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму. Втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримується. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 6 липня, військовий травмувався через вибух міни в зоні ООС. 4 липня на Донбасі бойовики поранили українського військового.