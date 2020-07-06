Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї. Один військовий травмований

У понеділок, 6 липня, бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 1 український військовослужбовець травмований.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"6 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У переважній більшості випадків супротивник використовував заборонену мінськими домовленостями озброєння", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів обстріл поблизу Зайцева і Південного, а також Хутора Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріл велися поблизу Верхньоторецького.

За поточну добу в результаті обстрілу бойовиків 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму.

Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 6 липня, військовий травмувався через вибух міни в зоні ООС.