На Донбассе оккупанты устраивали многочисленные провокации и лишились четверых "бойцов" за сутки

Вчера, 5 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских защитников за сутки потерь не было. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что боевики вновь применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Трижды противник открывал огонь по украинским защитникам вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались у Хутора Вольный и обстреляли наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. Факт вражеской агрессии со подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован неподалеку Орехово.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет … По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения … По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Также боевики в Авдеевке Донецкой области обстреляли частный сектор.