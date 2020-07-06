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06 июля 2020, понедельник, 08:30 28
Силовые структуры 2020-07-06T08:37:43+03:00
Українські Новини
На Донбассе оккупанты устраивали многочисленные провокации и лишились четверых "бойцов" за сутки

На Донбассе оккупанты устраивали многочисленные провокации и лишились четверых "бойцов" за сутки

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 5 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских защитников за сутки потерь не было. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что боевики вновь применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Трижды противник открывал огонь по украинским защитникам вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались у Хутора Вольный и обстреляли наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. Факт вражеской агрессии со подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован неподалеку Орехово.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет … По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения … По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Также боевики в Авдеевке Донецкой области обстреляли частный сектор.

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