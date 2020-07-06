В Ужгороде рестораторы вышли на митинг против усиления карантина

Из-за усиления карантинных мер, связанных с ростом заболеваемостью коронавирусом, работу заведений общественного питания и развлекательных заведений ограничили до 22:00. Этот пункт возмутил местных рестораторов, и они вышли на митинг. Об этом сообщает издание "УжИнформ". По словам владельцев кафе и ресторанов, такие меры могут привести к полному закрытию бизнеса. Они подчеркивают, что соблюдают санитарные нормы: персонал носит маски и перчатки, в ресторанах соблюдают социальную дистанцию, меню только в электронном виде. По словам рестораторов, из-за жары в их заведения приходят только к вечеру, а в 22:00 рестораны уже должны быть закрыты. В ответ на претензии предпринимателей, мэр города Богдан Андреев пообещал временные льготы для бизнеса. "Мэр Ужгорода отметил, что на ближайшей сессии Ужгородского горсовета планируется рассмотрение вопроса о временных льготы для бизнеса", - говорится на странице Ужгородского городского совета в Facebook. Как отмечается, речь пойдет, в частности, об отмене арендной платы за летние террасы у заведений общественного питания. Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя неделю после запрета разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00. Также по состоянию на 6 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 5 июля Киев, Одесская и Львовская области признаны соответствующими критериям, Харьковская и Тернопольская области - не соответствующими.