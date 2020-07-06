Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

В то время, как в воскресенье звезды сулили успех Тельцам, Ракам, Весам и Водолеям, в понедельник у Близнецов, Дев и Козерогов возникнут трудности в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 6 июля, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет сложный и противоречивый день, в ходе которого не получится избежать ненужной суеты. Они могут оказаться в центре развивающегося конфликта. В это время не следует экспериментировать и решать вопросы с наскока. Следует прислушиваться к советам профессионалов и проверенных знакомых. Вечер станет удачным временем для подведения итогов. Получится определиться с целями на перспективу и выстроить новые планы на ближайшие дни.

Дева

У Дев будет сложный период. Звезды уверяют, что представители этого знака могут быть втянутыми в череду конфликтов и ссор, которые возникнут на трудовом поприще. Будет сложно ладить с коллегами. В этот период предстоит заниматься скучными текущими делами. Во второй половине дня ситуация несколько улучшится, представится возможность повеселиться и провести время с друзьями в приятной компании. Смена обстановки пойдет только на пользу.

Козерог

Неоднозначный день будет у Козерогов. Им следует быть максимально внимательными во всем. Поверхностное отношение к текущим проблемам может обернуться новыми неприятностями и проблемами. В понедельник также следует быть предельно внимательными с финансами, любые расчеты нужно перепроверять и не разбрасываться сбережениями.

Как сообщали Українські Новини, в июле можно будет наблюдать несколько астрономических явлений.

Также 6-7 июля жара вернется и температура будет выше +30 градусов.