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06 июля 2020, понедельник, 19:24 509
Происшествия 2020-07-06T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Чернигове несовершеннолетние пытались сбежать из СИЗО, избив охранника

В Чернигове несовершеннолетние пытались сбежать из СИЗО, избив охранника

Кира Молчанова
СИЗО, Прокуратура, Чернигов, Побег, Черниговское СИЗО
СИЗО. Фото: pixabay
СИЗО. Фото: pixabay

После того, как из СИЗО вывезли часть заключенных, чтобы освободить место, в Черниговском следственном изоляторе несовершеннолетние заключенные попытались сбежать, избив надзирателя и выкрав у него ключи. Из-за происшествия в СИЗО начали служебную проверку.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В сообщении говорится, что во время конвоирования двое несовершеннолетних заключенных напали на надзирателя СИЗО, избили его и завладели его ключом, чтобы сбежать. Побег им не удался – беглецов задержало спецподразделение СИЗО.

В сообщении отмечается, что оба заключенных, которые пытались сбежать, отбывают наказание за стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В ОГП отмечают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за установленным режимом, условиями содержания и охраной заключенных.

В прокуратуре подчеркнули, что в СИЗО было известно: один из несовершеннолетних относится к группе риска как склонен к побегам. Однако эту информацию проигнорировали.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Миниюст открыл платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре.

В разгар эпидемии коронавируса в Черновицком СИЗО несколько заключенных порезали себя, в знак протеста против того, чтобы к ним помещали человека с подвтержденным COVID-19.

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