В Чернигове несовершеннолетние пытались сбежать из СИЗО, избив охранника

После того, как из СИЗО вывезли часть заключенных, чтобы освободить место, в Черниговском следственном изоляторе несовершеннолетние заключенные попытались сбежать, избив надзирателя и выкрав у него ключи. Из-за происшествия в СИЗО начали служебную проверку.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В сообщении говорится, что во время конвоирования двое несовершеннолетних заключенных напали на надзирателя СИЗО, избили его и завладели его ключом, чтобы сбежать. Побег им не удался – беглецов задержало спецподразделение СИЗО.

В сообщении отмечается, что оба заключенных, которые пытались сбежать, отбывают наказание за стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В ОГП отмечают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за установленным режимом, условиями содержания и охраной заключенных.

В прокуратуре подчеркнули, что в СИЗО было известно: один из несовершеннолетних относится к группе риска как склонен к побегам. Однако эту информацию проигнорировали.

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