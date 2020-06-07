Освобождали камеры. По всей стране заключенных из СИЗО вывезли в тюрьмы

Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел и Нацгвардией провел операцию по вывозу заключенных из СИЗО, где появились платные камеры, в тюрьмы.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Мы вместе с Министерством внутренних дел, с подразделением Национальной гвардии провели крупную операцию по вывозу из СИЗО людей и развозке их в места лишения свободы, в тюрьмы соответственно или в так называемые участки СИЗО, по всей стране. Соответственно нагрузка на СИЗО существенно снизилась, концентрация людей там уменьшилась. У нас появились резервные камеры, которые мы можем использовать в случае, если возникнет болезнь, коронавирус попадет в наши институты... У нас среди проблемных СИЗО остался по сути только один - херсонский", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу вероятной переполненности СИЗО после введения ограничительных карантинных мер и запрета на этапирование в связи с коронавирусом.

Малюська отметил, что в Херсонском следственном изоляторе переполненность так велика, что фактически невозможно что-то предпринять.

Также министр рассказал, что сейчас Лукьяновское СИЗО в Киеве разгружено настолько, насколько это вообще возможно, и подчеркнул, что такого не было уже много лет.

Он указал, что несколько сотен заключенных оттуда вывезли в другие учреждения, соответственно максимально его разгрузив.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Миниюст открыл платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре.

В разгар эпидемии коронавируса в Черновицком СИЗО несколько заключенных порезали себя, в знак протеста против того, чтобы к ним помещали человека с подвтержденным COVID-19.