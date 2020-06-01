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  • Болгария открыла границы для туристов из 29 стран без прохождения карантина, но не для Украины
01 июня 2020, понедельник, 15:51 91
Европа 2020-06-01T17:15:02+03:00
Українські Новини
Болгария открыла границы для туристов из 29 стран без прохождения карантина, но не для Украины

Болгария открыла границы для туристов из 29 стран без прохождения карантина, но не для Украины

Ирина Николенко
Болгария, Туристический сезон, открытие границ, ослабление карантина
Болгария открыла границу для 29 стран. Фото: ru.publika.md
Болгария открыла границу для 29 стран. Фото: ru.publika.md

В то время, как с 1 июня Черногория открыла границы для более 120 стран мира, с сегодняшнего дня открыла границы и Болгария для граждан из 29 стран, которые едут с целью туризма. Об этом сообщает издание Vesti, передают Українські Новини.

С сегодняшнего дня Болгария открыла границы пока только для туристов из 29 стран мира. Им не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

На территорию республики через все пограничные переходы могут въехать туристы из Австрии, Нидерландов, Германии, Польши, Греции, Дании, Румынии, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Кипра, Франции, Латвии, Хорватии, Литвы, Чехии, Люксембурга , Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии и Северной Македонии.

Также в Министерстве туризма отмечают, что список может обновляться и изменяться в зависимости от развития эпидемической ситуации и решений болгарского правительства.

Ранее Українські Новини сообщали, европейские страны планируют открыть туристический сезон для иностранцев. Десятки стран планируют возобновить авиасообщение в ближайшее время.

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