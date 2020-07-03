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  • Украинцы смогут въезжать в Словению, но при условии двухнедельной обсервации. Страна ужесточает карантин
03 июля 2020, пятница, 21:16 19
Мир 2020-07-03T21:16:59+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут въезжать в Словению, но при условии двухнедельной обсервации. Страна ужесточает карантин

Украинцы смогут въезжать в Словению, но при условии двухнедельной обсервации. Страна ужесточает карантин

Елизавета Кесельман
Словения, обсервация, открытие границ, коронавирус в Словении
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

В Словении приняли решение ужесточить меры и ввести обязательный карантин по приезду туристов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Словении.  

Отмечается, что меры ужесточаются с 4 июля. Решение было принято из-за резкого роста числа завозных случаев COVID-19.

Так, с субботы из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жители этих стран не будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Но они обязвны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 36 часов назад.

Кроме того, нужно будет показать подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершенного до 4 июля. В обратном случае, в страну могут не пустить.

Сотрудники полиции также начнут проверять данные о местонахождении граждан Словении и обладателей словенского вида на жительство, возвращающихся из указанных государств. В случае отсутствия документов, подтверждающих маршрут поездки (квитанции из отелей, свидетельство о собственности на недвижимость, парковочные талоны), а также наличия подозрений в посещении стран из "красной зоны", им могут вручить предписание о необходимости пребывания на домашнем карантине.

Поскольку Украина внесена в "красный" список стран, въезд в Словению для украинцев разрешен, однако после прибытия в страну придется проходить 14-дневный карантин.

Как сообщали Українські Новини, с 6 июля Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. 

Кроме того, Швеция продлила запрет на въезд для украинцев до конца лета. 

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