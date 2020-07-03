Украинцы смогут въезжать в Словению, но при условии двухнедельной обсервации. Страна ужесточает карантин

Отмечается, что меры ужесточаются с 4 июля. Решение было принято из-за резкого роста числа завозных случаев COVID-19.

Так, с субботы из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жители этих стран не будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Но они обязвны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 36 часов назад.

Кроме того, нужно будет показать подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершенного до 4 июля. В обратном случае, в страну могут не пустить.

Сотрудники полиции также начнут проверять данные о местонахождении граждан Словении и обладателей словенского вида на жительство, возвращающихся из указанных государств. В случае отсутствия документов, подтверждающих маршрут поездки (квитанции из отелей, свидетельство о собственности на недвижимость, парковочные талоны), а также наличия подозрений в посещении стран из "красной зоны", им могут вручить предписание о необходимости пребывания на домашнем карантине.

Поскольку Украина внесена в "красный" список стран, въезд в Словению для украинцев разрешен, однако после прибытия в страну придется проходить 14-дневный карантин.

Как сообщали Українські Новини, с 6 июля Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной.

Кроме того, Швеция продлила запрет на въезд для украинцев до конца лета.