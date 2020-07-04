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04 июля 2020, суббота, 18:20 402
Экономика 2020-07-04T18:20:39+03:00
Українські Новини
Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно

Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно

Ольга Фандорина
Курс гривны, НБУ, Владимир Зеленский, курс гривны к доллару, Удержание курса
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не видит необходимости в сдерживании курса гривны.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Одесскую область 4 июля, передают Українські Новини.

"Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать, если честно. Это такая дискуссия тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны мы сдерживать или не должны... или мы все-таки в рыночных условиях", - сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что он провел встречи с главами государственных банков, с заместителями председателя Национального банка и руководителями коммерческих банков для составления списка кандидатов на пост главы НБУ.

Как сообщали Українськi Новини, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине. Кроме того, гривна взлетела после заявления об уходе Смолия

Также в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины.

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