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05 июля 2020, воскресенье, 12:45 88
Общество 2020-07-05T13:15:01+03:00
Українські Новини
Количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось на 78 человек. Это меньше, чем за предыдущий день

Количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось на 78 человек. Это меньше, чем за предыдущий день

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Мышь в маске.
Мышь в маске.

4 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 78 человек до 5 543.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевания коронавирус. На сегодня в столице уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что среди заболевших 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 1 девушка в возрасте 17 лет, 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и 3 мальчика - от 1 до 17 лет.

Заболели в том числе и 2 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 32 человек.

Всего коронавирус преодолели 1 802 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12. В Оболонском - 11, в также в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев" - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 118 человек до 5 465, умерших - на 2 человека до 114.

3 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 823 до 48 500, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 249 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 9,95%, количество новых летальных случаев повысилост на 46,7%.

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