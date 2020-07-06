Газ в Европе подешевел

26 июня - 3 июля мая спотовая цена газа на нидерландском газовом хабе TTF снизилась на 0,5%, или на 0,27 евро/тыс. куб. м до 52,9 евро/тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже Powernext/EEX, передают Українські Новини.

Согласно им, 26 июня спотовая цена на газ начала снижаться и 28 июня составила 50,64 евро/тыс. куб. м.

29 июня цена начала повышаться и 30 июня достигла отметки в 61,1 евро/тыс. куб. м.

При этом 1 июля цена стала снижаться и 3 июля достигла значения 52,9 евро/тыс. куб. м.

В гривневом эквиваленте 26 июня - 3 июля спотовая цена на газ увеличилась на 2%, или на 31,44 гривны/тыс. куб. м до 1 621,9 гривен/тыс. куб м. (согласно курсу НБУ по состоянию на 3 июля).

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной.

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