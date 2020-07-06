Газ в Європі подешевшав

26 червня — 3 липня травня спотова ціна газу на нідерландському газовому хабі TTF знизилася на 0,5%, або на 0,27 євро\/тис. куб. м до 52,9 євро\/тис. куб. м. Про це свідчать результати торгів на біржі Powernext\/EEX, передають Українські Новини. Згідно з ним, 26 червня спотова ціна на газ почала знижуватися і 28 червня становила 50,64 євро\/тис. куб. м. 29 червня ціна почала підвищуватися і 30 червня досягла позначки в 61,1 євро\/тис. куб. м. При цьому 1 липня ціна стала знижуватися і 3 липня досягла значення 52,9 євро\/тис. куб. м. У гривневому еквіваленті 26 червня - 3 липня спотова ціна на газ збільшилася на 2%, або на 31,44 гривні\/тис. куб. м до 1 621,9 гривень\/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 3 липня). Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати від'ємною. Як перевести куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція. з постачання газу.