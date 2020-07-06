Газ в Європі подешевшав

26 червня — 3 липня травня спотова ціна газу на нідерландському газовому хабі TTF знизилася на 0,5%, або на 0,27 євро/тис. куб. м до 52,9 євро/тис. куб. м.

Про це свідчать результати торгів на біржі Powernext/EEX, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 26 червня спотова ціна на газ почала знижуватися і 28 червня становила 50,64 євро/тис. куб. м.

29 червня ціна почала підвищуватися і 30 червня досягла позначки в 61,1 євро/тис. куб. м.

При цьому 1 липня ціна стала знижуватися і 3 липня досягла значення 52,9 євро/тис. куб. м.

У гривневому еквіваленті 26 червня - 3 липня спотова ціна на газ збільшилася на 2%, або на 31,44 гривні/тис. куб. м до 1 621,9 гривень/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 3 липня).

Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати від'ємною.

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