Проспект Шухевича снова "застрял" в пробке. Где самые загруженные дороги в Киеве

Каждый день в Киеве продолжают образовываться тянучки и пробки, сегодня с утра движение затруднено на проспекте Романа Шухевича, бульваре Тараса Шевченко. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, транспортное движение затруднено в центре Киева: на бульваре Тараса Шевченко с задержкой до 14 минут, улице Жилянской – до 13 минут, а также на улицах Александра Довженка, Вадима Гетмана, Набережно-Крещатицкой.

Пробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также образовалась огромная пробка с задержкой движения около 50 минут на проспекте Романа Шухевича. Немного затруднено движение на улице Набережно-Рыбальской.

Пробка на проспекте Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Транспортное движение затруднено на Голосеевском проспекте, трассе Е95 и на Большой Окружной дороге.

Тянучки на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, Киев поднялся в рейтинге мировых транспортных пробок на 12 -е место и обогнал 20-миллионный Мехико.

В 2019 году в Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни. Такие данные обнародовала всемирно известная компания по анализу и регулированию трафика ТomTom.