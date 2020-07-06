Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 6 июля увеличилась на 54,12%, или на 513,11 гривен/МВт-ч до 1 461,11 гривны/МВт-ч по сравнению с 29 июня.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,7%, или на 12 гривен/МВт-ч до 1 620,4 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (47,89 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,09 евро/МВт-ч) в 44 раза, в Швеции (1,61 евро/МВт-ч) - в 29,7 раза, в Дании (1,38 евро/МВт-ч) - в 34,7 раза, во Франции (27,13 евро/МВт-ч) на 76,5%, в Германии (14,28 евро/МВт-ч) - в 3,3 раза, в Австрии (24 евро/МВт-ч) в 2 раза.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 3,7%, или на 1,12 евро/МВт-ч до 31,79 евро/МВт-ч (969,81 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 30 июня).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.