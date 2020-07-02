В США за сутки зафиксировали почти 50 тыс. случаев коронавируса, — СМИ

В то время, как в Украине за сутки нашли 889 случаев Covid-19, в США за минувшие сутки зарегистрировали почти 50 000 новых случаев коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

За последние 24 часа в США зарегистрировали около 50 000 новых больных коронавирус, что является новым антирекордом за все время эпидемии. Во вторник этот показатель тоже был рекордным - 48 000 заражений. Напомним, население США- около 308 000 000 человек.

Больше всего случаев зарегистрировали в Калифорнии и Техасе - более 8000 заражений в каждом из штатов.

Ровно неделю назад страна впервые достигла отметки в 40 000 случаев в сутки.

Если раньше эпицентром эпидемии в США был Нью-Йорк, сейчас наиболее стремительно количество больных растет в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико, Техасе, Флориде и Джорджии.

В связи с этим губернаторы штатов изменили свои планы по ослаблению карантина.

Калифорния закрывает бары и рестораны и устанавливает еще ряд ограничений на большей территории штата, где проживают около 70% населения.

Губернатор Индианы также заявил, что дальнейшие послабления откладываются минимум до середины июля.

Город Нью-Йорк, где, в отличие от остальной страны, ситуация начинала налаживаться, также отказался от намерения разрешить ресторанам принимать посетителей внутри с понедельника, как анонсировалось ранее.

Несколько дней назад главный инфекционист страны Энтони Фаучи отметил, что если тенденция не изменится, ежедневный прирост новых заражений коронавируса может достичь и 100 000.



Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война.



Ранее Трамп выражал надежды на то, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек.