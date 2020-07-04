ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев заболевания коронавирусом в мире в субботу, 4 июля. Общее количество выросло на 212 326 за последние 24 часа.

Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters.

Согласно ежедневному отчету ВОЗ, наибольший рост произошел в США, Бразилии и Индии. Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев заболевания за сутки был зафиксирован 28 июня.



Тогда в мире официально было зарегистрировано более 189 000 новых инфицированных. Количество смертей в течение суток осталось примерно на том же уровне - около 5000 в день.



Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война.



Ранее в США за сутки зафиксировали почти 50 тыс. случаев коронавируса. Больше всего случаев зарегистрировали в Калифорнии и Техасе - более 8000 заражений в каждом из штатов.



В связи с этим губернаторы штатов изменили свои планы по ослаблению карантина.

Тем временем в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения.