подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война
17 июня 2020, среда, 14:06 13
Америка 2020-06-17T14:06:27+03:00
Українські Новини
Пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война

Пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война

Елизавета Кесельман
США, Первая мировая война, Коронавирус в США, Смертность от коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Соединенные штаты являются одним их эпицетнров эпидемии коронавируса вот уже несколько месяцев, и бьют вссе антирекорды, чем президент США Дональд Трамп очень гордится. Тем временем, количество смертельных случаев в США перевалило за 116 тысяч, что превышает количество погибших во время Первой мировой войны. Об этом сообщает deccanchronicle.

Отмечается, что во вторник, 16 июня, в Соединенных Штатах число жертв пандемии нового типа коронавируса COVID-19 составило 116 526.

Как передает ведомство, показатель смертности от коронавирусной инфекции превышает количество американцев, которые погибли в Первой мировой войне, - 116 516.

В издании подчеркнули, что обе цифры не являются точными из-за отсутствия тестирований во время пандемии и проблем подсчета погибших в окопах.

"Историки и Служба исследований Конгресса США считают, что 116 516 - это самый верный показатель тех, кто погиб на поле боя во время Первой мировой войны", - говорится в сообщении.

Как утверждает главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фочи, в Америке все еще продолжается "первая волна" пандемии COVID-19.

Отмечается, что четыре американских штата - Калифорния, Техас, Аризона и Флорида - сообщают об увеличении количества случаев заражения коронавирусом. В частности, представители здравоохранения в Техасе во вторник, 16 июня, зафиксировали наибольшее количество госпитализаций с начала пандемии.

По данным университета Джона Хопкинса, в Америке новую коронавирусную инфекцию подхватило свыше 2,1 миллиона человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее Трамп выражал надежды на то, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек. 

Больше новостей о: США Первая мировая война Коронавирус в США Смертность от коронавируса

В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших
Потураева от "Слуги народа" назначили председателем комитета по гуманитарной и информполитике
Новости
Пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война 14:06
Представители Нацкорпуса под Печерским райуправлением полиции. Фото: nationalcorps.org
Полиция задержала 12 националистов во время акции сторонников Шария под Офисом Президента 13:53
"Платформа Бойко" требует отставки правительства Шмыгаля 13:50
Потураева от "Слуги народа" назначили председателем комитета по гуманитарной и информполитике 13:42
В Доме марочных коньяков "Таврия" сообщили о росте производства на 47% 13:33
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ 16:29
больше новостей
Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok