Пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война

Соединенные штаты являются одним их эпицетнров эпидемии коронавируса вот уже несколько месяцев, и бьют вссе антирекорды, чем президент США Дональд Трамп очень гордится. Тем временем, количество смертельных случаев в США перевалило за 116 тысяч, что превышает количество погибших во время Первой мировой войны. Об этом сообщает deccanchronicle.

Отмечается, что во вторник, 16 июня, в Соединенных Штатах число жертв пандемии нового типа коронавируса COVID-19 составило 116 526.

Как передает ведомство, показатель смертности от коронавирусной инфекции превышает количество американцев, которые погибли в Первой мировой войне, - 116 516.

В издании подчеркнули, что обе цифры не являются точными из-за отсутствия тестирований во время пандемии и проблем подсчета погибших в окопах.

"Историки и Служба исследований Конгресса США считают, что 116 516 - это самый верный показатель тех, кто погиб на поле боя во время Первой мировой войны", - говорится в сообщении.

Как утверждает главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фочи, в Америке все еще продолжается "первая волна" пандемии COVID-19.

Отмечается, что четыре американских штата - Калифорния, Техас, Аризона и Флорида - сообщают об увеличении количества случаев заражения коронавирусом. В частности, представители здравоохранения в Техасе во вторник, 16 июня, зафиксировали наибольшее количество госпитализаций с начала пандемии.

По данным университета Джона Хопкинса, в Америке новую коронавирусную инфекцию подхватило свыше 2,1 миллиона человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее Трамп выражал надежды на то, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек.